Древние охотники-отравители: археологи обнаружили сложный яд для стрел возрастом 7000 лет

В кости антилопы, которая была убита охотниками 7 тысяч лет назад, найдены следы смешанного древним человеком яда. Об этом археолог Джастин Бредфилд поведал в беседе с корреспондентом издания Conversation.

Кость, о которой идет речь, была найдена еще в 1983 году в ходе раскопок в пещере Крюгера

Она расположена в горах Магалисберга, что в 1,5 часах езды к западу от Йоханнесбурга (Южно-Африканская республика).

По словам Бредфилда, лишь недавно учеными был проведен химический анализ кости животного. Он показал, что в ней есть минимум два разных токсина, которые проникли посредством укола наконечником стрелы.

Эта находка на территории ЮАР дает представление о том, когда человек мог начать применять многокомпонентные яды.

Свидетельства использования ядов древними людьми археологи находили и раньше.

Но, подчеркнул Бредфилд, речь тогда шла только об использовании одного отравляющего вещества в составе.