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В 2032 году астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей - астроном Короткий

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В 2032 году астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей - астроном Короткий
Наука и техника / Новости науки
Фото из открытых источников

Научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий считает достаточно высокой вероятность того, что открытый в декабре минувшего года астероид 2024 YR4 может врезаться в Землю.

Расчеты показывают, что произойти событие может в 2032 году 

В настоящее время вероятность столкновения с Землей оценивается разными структурами от 0,5 до 6 процентов. Шесть процентов — это из 16 вариантов развития ситуации один предполагает столкновение, — растолковал российский астроном в разговоре с РИА Новости.

По мере увеличения времени наблюдений за астероидом учёные смогут скорректировать свой прогноз.

Пока же прогнозировать развитие событий они могут максимум на восемь лет вперёд, учитывая, что небесное тело было зафиксировано лишь чуть более месяца назад.

Вероятность столкновения астероида с Землей 22 декабря 2032 года - 6 процентов.

И это самый высокий показатель с момента открытия два десятилетия назад крупного астероида Апофис.

В случае если столкновения избежать не удастся, местом падения станут Атлантический океан или Африка.

На суше в результате удара возможны разрушения в радиусе 30 километров.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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