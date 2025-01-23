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На Земле найдена неизвестная дыра, у которой нет дна: ученые озадачены открытием

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На Земле найдена неизвестная дыра, у которой нет дна: ученые озадачены открытием
Наука и техника / Новости науки
Фото из открытых источников

В бухте на полуострове Юкатан находится воронка, у которой нет дна. По крайней мере, по состоянию на сегодня измерить ее глубину не удалось. Об этом сообщает издание «Кулик», передает РИА «Информинг».

Голубая дыра под названием Таам Джа в 2023 году была объявлена второй по величине на планете

Ученые в своем заявлении отталкивались от данных ультразвукового исследования.

По мере продолжения изучения впадины они начали сомневаться в правдивости изначальных сведений.

Дыра на самом деле оказалась настолько глубокой, что пока звук не отражается со дна. 

Источник отмечает, что Таам Джа поглощает эхо высокочастотных акустических волн гораздо раньше, чем они доходят до глубины свыше 274 метров.

Причиной этого могут быть так называемые пикноклины - участки с водой разной плотности, которые и рассеивают акустические сигналы.

Мексиканские ученые спустили 500 метров кабеля вниз, но добраться до морского дна так и не сумели. Исследования дыры продолжаются.

РИА «Информинг» напоминает, что голубые дыры и впадины - не одно и то же. Так, первые по сути являются пещерами. И их размер, как правило, ограничен. Тогда как глубина Марианской впадины в океане, напомним, достигает 11 тысяч метров.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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