Ученые предупредили: следующее извержение супервулкана может обернуться катастрофой глобального масштаба

В прессе в последнее время озвучивается масса причин, которые могут стать отправной точкой для катастрофы планетарного масштаба.

Больше всего внимания уделяется возможности ядерного конфликта с последующей после него ядерной зимой.

Однако учёные предупреждают, что более вероятны природные катаклизмы, которые могут обернуться глобальной катастрофой.

Наибольшая опасения у исследователей вызывает возросшая вулканическая активность

Следующего извержения супервулкана человечество рискует попросту не пережить.

На территории Индонезии расположен Тамбора. Наимощнейшее его извержение было зафиксировано в 1815 году.

Проснувшийся вулкан выбросил пепел на десятки километров в высоту.

Его разнесло по всей планете. В результате на земле состоялась своего рода репетиция ядерной зимы.

Слой вулканического пепла тогда был настолько плотным, что людям казалось, будто светило затухает - его лучи почти не могли пробиться к земной поверхности.

В результате случившегося извержения этого вулкана пострадали и животные, и растения, и насекомые, и люди.

Исследователи эту катастрофу в своих трудах описывают термином «год без лета».

В настоящее время люди точно так же уязвимы перед природными катаклизмами, как 100 и 1000 лет назад, передает телекомпания CNN.