Ученые предположили, что будет, если человечество внезапно обретет бессмертие

Все люди на земле знают, что они смертны. Есть долгожители, но даже их земной путь заканчивается.

Долгие годы учёные занимаются разработкой эликсира вечной молодости и бессмертия. Пока о его появлении говорить не приходится.

Однако косметология в своём развитии далеко шагнула. Благодаря ей человек в возрасте может выглядеть невероятно молодо.

Регулярные физические нагрузки позволяют сохранить красивое тело.

Но возраст так или иначе сказывается на человеке - стареют внутренние органы, постепенно угасают все функции организма.

Но что изменится, если люди внезапно обретут бессмертие?

Ученые решили порассуждать на эту тему. Они полагают, что жизнь – это целостность не только организма, но и сознания, пишет ИА Кулик со ссылкой на Ferra.ru.

И если люди станут бессмертными, то части из них рано или поздно надоест жить. Ведь организм, скорее всего, со временем все равно будет изнашиваться.

Человек устроен таким образом, что не сможет вечно проживать жизнь, потому что разум устанет. Рано или поздно...