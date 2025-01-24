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Ученые объяснили, почему в Хиросиме продолжают жить люди, а в Чернобыле нет

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Ученые объяснили, почему в Хиросиме продолжают жить люди, а в Чернобыле нет
Наука и техника
Фото из открытых источников

Японские города Хиросима и Нагасаки подверглись ядерной бомбардировке, а в Чернобыле взорвался реактор на АЭС. Много лет минуло после этих трагических событий. Но в японских городах продолжает бурлить жизнь, а украинская Припять пустынна.

Населенный пункт сейчас выглядит ужаснее, чем декорации фильма-катастрофы.

Почему же такие отличия?

На вопрос ответили ученые, проведя сравнительный анализ последствий сбросов ядерной бомбы на Хиросиму и Нагасаки и аварии на Чернобыльской АЭС. Они выявили существенные различия в уровнях и характере радиоактивного загрязнения. И определяет их тип изотопов.

В сброшенных США на Японию бомбах использовались изотопы с коротким периодом полураспада.

То есть, после обстрела произошел чрезвычайно мощный выброс радиации, но кратковременный. 

В результате уровень радиации в окружающей среде снизился относительно быстро, благодаря чему жизнь в пострадавших городах вернулась тоже относительно быстро. 

Во время аварии на ЧАЭС произошел выброс огромного количества радиоактивных элементов с длительным периодом полураспада.

Изотопами была накрыта огромная территория, которую пришлось сделать зоной отчуждения. Объем ядерного топлива на АЭС значительно превышал количество урана и плутония в ядерном оружии.

Хиросима и Нагасаки в настоящее время являются городами, где кипит жизнь

Чернобыльская зона практически безлюдна. Экосистемы всё ещё не пришли в норму, уровень радиации там достаточно высок, пишет «Новосвят».

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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