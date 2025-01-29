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Прилетели с другой планеты: ученые выдвинули новую гипотезу происхождения людей

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Прилетели с другой планеты: ученые выдвинули новую гипотезу происхождения людей
Наука и техника / О разном
iStock

Вы все еще думаете, что человек на Земле появился в результате эволюции, описанной Чарльзом Дарвиным? А вот ученые Эллис Сильвер и Фрэнсис Крик так не считают. По их мнению, предками современных землян были инопланетяне. 

Примерно 40 тысяч лет назад они прилетели на Землю и решили остаться, адаптировавшись к новым климатическим условиям и окружающей среде

Главные аргументы Сильвера и Крика в пользу этой спорной версии - несовершенство человеческого тела, пишет «МедиаПоток».

Исследователи обращают внимание на то, что по мере старения у людей возникают проблемы с позвоночником, со зрением и так далее. Общее самочувствие также не то, что в молодые годы.

Ухудшение состояния здоровья, по их мнению, результат того, что организмы наших далеких предков были приспособлены к другой гравитации, а их биологические ритмы ближе к 25-часовому циклу, а не 24-часовому.

Люди обладают уникальными генами, которые более не встречаются у других существ на Земле. Это якобы может указывать как на инопланетное происхождение, так и на возможность скрещивания с древним человеком. Предполагается, что жизнеспособным могло быть только потомство от кроманьонцев.

«Информинг» ранее рассказывал о новом смертельном вирусе, от которого в Индии уже скончались 17 человек.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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