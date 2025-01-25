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На земле есть две горы выше Эвереста, но вниз, а не вверх - ученые

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На земле есть две горы выше Эвереста, но вниз, а не вверх - ученые
Наука и техника / Новости науки
Фото из открытых источников

На Земле есть две горы, которые более чем в 100 раз выше 8800-метрового Эвереста. Вот только они взмывают не ввысь, а вниз.

Это так называемые скальные «острова». Они размером с континент и достигают высоты примерно 1000 км. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Daily Mail.

Исследователи из Утрехтского университета утверждают, что эти горы находятся практически под нами, но на глубине в 2000 км.

И выросли они, возможно, полмиллиарда лет тому назад.

Никто пока не знает, что это такое, и являются ли они лишь временным явлением, или же существуют уже миллионы или, возможно, даже миллиарды лет — честно признался изданию доктор Арвен Дойс.

Таинственные горы, которых никто не видел, согласно расчетам, располагаются на границе между ядром Земли и мантией под Африкой и Тихим океаном.

Они окружены «кладбищем» затонувших литосферных плит, сдвинувшимся в процессе субдукции

Открытие еще раз убеждает нас в том, что мантия планеты находится постоянно в движении.

Однако она неоднородна, коль уж появляются такие подземные горы.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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