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PRL: астрономы обнаружили во Вселенной зеркальную асимметрию

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PRL: астрономы обнаружили во Вселенной зеркальную асимметрию
Наука и техника / Новости науки
Фото из открытых источников

Зеркальные асимметрии в нашей Вселенной существуют. Это выяснила международная группа ученых, проанализировав направленность гравитационных волн, зафиксированных детекторами Advanced LIGO и Virgo во время слияния черных дыр. Результаты их работы появились на страницах журнала Physical Review Letters, передает РИА «Информинг».

Космологический принцип говорит о том, что Вселенная на больших расстояниях изотропна и однородна

Что это значит? Что невзирая на местоположение и направление взгляда, все наблюдатели будут видеть практически одни и те же структуры. То есть, по сути речь идет о том, что Вселенная должна иметь зеркальную симметрию.

Общая теория относительности гласит, что массивные тела могут излучать гравитационные волны, которые представляют собой искажение пространства-времени, распространяются со скоростью света и обладают свойствами поляризации. Как отмечает «Газета.ру», возникать они могут в результате вспышек сверхновых или слияния черных дыр.

В ходе своего исследования учеными было произведено измерение поляризации волн, излучаемых 47 слияниями черных дыр. Полученные результаты в целом не противоречили космологическому принципу. Однако система GW200129 все же нарушала зеркальную симметрию.

«GW200129 нарушает зеркальную симметрию, поскольку известно, что эта система имеет изменяющуюся плоскость орбиты. Многие другие слияния черных дыр также нарушают ее, и это имеет далеко идущие последствия для современной физики», - говорится в опубликованной работе.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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