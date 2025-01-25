PRL: астрономы обнаружили во Вселенной зеркальную асимметрию

Зеркальные асимметрии в нашей Вселенной существуют. Это выяснила международная группа ученых, проанализировав направленность гравитационных волн, зафиксированных детекторами Advanced LIGO и Virgo во время слияния черных дыр. Результаты их работы появились на страницах журнала Physical Review Letters, передает РИА «Информинг».
Космологический принцип говорит о том, что Вселенная на больших расстояниях изотропна и однородна
Что это значит? Что невзирая на местоположение и направление взгляда, все наблюдатели будут видеть практически одни и те же структуры. То есть, по сути речь идет о том, что Вселенная должна иметь зеркальную симметрию.
Общая теория относительности гласит, что массивные тела могут излучать гравитационные волны, которые представляют собой искажение пространства-времени, распространяются со скоростью света и обладают свойствами поляризации. Как отмечает «Газета.ру», возникать они могут в результате вспышек сверхновых или слияния черных дыр.
В ходе своего исследования учеными было произведено измерение поляризации волн, излучаемых 47 слияниями черных дыр. Полученные результаты в целом не противоречили космологическому принципу. Однако система GW200129 все же нарушала зеркальную симметрию.