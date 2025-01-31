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Нейропсихологи из Нидерландов заявили, что жизнь после смерти может быть реальностью

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Нейропсихологи из Нидерландов заявили, что жизнь после смерти может быть реальностью
Наука и техника / О разном
Фото из открытых источников

Нейропсихологи из Нидерландов Ривас, Дирвен и Смит в своей книге The Self Does Not Die заявили, что жизнь после смерти может быть реальностью. Их предположение основывается на изучении свыше 70 случаев клинической смерти, пишет «Лайф».

Специалисты опросили тех, кто ее пережил, обобщив их рассказы. Практически все пациенты, пережившие клиническую смерть, поведали, что видели, как их сознание покидало физическое тело, но при этом жизнь их не заканчивалась.

Нейропсихологам больше всего запомнился рассказ мужчины, вернувшегося с «того света»

Он пережил клиническую смерть во время операции на сердце. Реанимационные мероприятия врачей успехом не увенчались и медики уже уведомили родственников о его кончине.

Неожиданно для всех пациент ожил. Причем, без каких-либо усилий со стороны реаниматологов.

Позже мужчина, которого какое-то время считали мертвым, смог в деталях описать, что происходило в операционной. Он даже смог процитировать заметки медсестры.

Воспоминания пациента, пережившего клиническую смерть, пока не имеют научного объяснения.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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