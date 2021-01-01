Китайские эксперты предрекли США проблемы из-за российского стелс-бомбардировщика

Вчера, 21:45

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Китайские эксперты предрекли США проблемы из-за российского стелс-бомбардировщика

Китайские аналитики спрогнозировали большую угрозу для Пентагона от российского стелс-бомбардировщика ПАК ДА. По заявлению экспертов «Sohu», российский авиадвигатель станет «главной головной болью США».

Заявление России о начале производства новых авиационных двигателей всерьез обеспокоило американских экспертов. 

«Прогресс России в разработке двигателя для бомбардировщика-невидимки следующего поколения ПАК ДА является ночным кошмаром США. В этом бомбардировщике будут внедрены уникальные стелс-технологии, а новейший мощный двигатель позволит самолету осуществлять 30-часовые перелеты», - отметили китайские журналисты. 

Авторы «Sohu» указали, что готовность России провести первые стендовые испытания этого силового агрегата говорит о невероятно высоком прогрессе данного проекта. По предположению китайских экспертов, российский ПАК ДА станет прямым конкурентом американскому B-2, что однозначно станет крайне неприятным событием для США и их партнеров по НАТО. Известно, что приоритетными особенностями стелс-бомбардировщика ПАК ДА будут являться мощнейшее оружие и уникальные двигатели, которым нет аналогов в Пентагоне.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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