Шнуров посвятил третий клип снежным проблемам Петербурга

Основатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал на официальной странице в YouTube новый клип, в котором указал на коммунальные проблемы Петербурга. Ролик стал третьим в серии видео с критикой коммунальных служб и местных властей.

Клип, в музыкальном сопровождении к которому можно услышать строчки «Кто не спрятался — убит», состоит из нарезок видеозаписей падения петербуржцев на покрытых наледью тротуарах. Также демонстрируются кадры обрушения массивных сосулей на прохожих с крыш и фасадов зданий.

Комментаторы позитивно оценили новый проект. Зрители указали на то, что Шнуров продолжает обращать внимание общественности на снежный и мусорный коллапсы в Северной столице, несмотря на медийную травлю.

«Знатно Шнур за проблему СПб взялся! Ну хоть кто-то. Ибо это кошмар, конечно...Самый красивый город в РФ, и такой бардак», — пишут пользователи Сети.

Ранее рок-музыкант выпустил клип на песню «Пока так», в котором выразил мнение относительно завалов отходов и неубранного снега в Петербурге. После этого он подвергся критике со стороны Смольного в главе с Александром Бегловым. Шнуров записал видеоответ, где саркастично принес извинения губернатору.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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