Друзья губернатора Беглова могут стать владельцами книжного дома Зингера в Петербурге

Знаменитый книжный магазин в доме Зингера рискует сменить владельца. Борьба началась много лет назад и может войти в завершающую стадию. Речь идет о миллиардерах Мимишевых. По инфомации СМИ , семья тесно общается с нынешним губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Напомним, судья из-за плохого самочувствия отложила процесс по делу о субаренде между ООО «Книжный магазин №1» и ЗАО «Зингер». Тем временем «КМ №1» отмечает, что суд первой инстанции вынес решение не в пользу магазина, потому что не учел отсутствие экспертиз для доказательств убыточности договоров аренды с ЗАО «Зингер». На суде выступили всего два свидетеля. Их показаний оказалось достаточно для вынесения несправедливого решения.

Эксперты прогнозируют, что новым владельцем магазина может стать известная семья Мамишевых, которая приложила руку к патовой ситуации, возникшей вокруг магазина. Речь идет о 2012 годе. Тогда у Дома книги на Зингера, который принадлежал Смольному и назывался АО «Петербургский дом книги» вырос огромный долг перед арендодателем здания, которым был ОАО «Дом книги» - СЗКО». Спасителем оказался ООО «Дом Книги», инвестировав в АО 117,5 миллионов рублей под 1% годовых. В свою очередь это позволило получить ей 49% акций организации. Владельцем ООО оказалась дочь влиятельного миллиардера Вагифа Мамишева – Лейла. О дружеских отношениях главы семьи Мамишева с нынешним губернатором Александром Бегловым не раз писали СМИ.

В результате долг книжного дома достиг 239,1 млн рублей, гасить который пришлось бюджету Петербурга. Итак, сегодня знаменитому бренду грозит не только смена владельца, но и потеря самого здания дома Зингера, которое может перейти в руки семьи Мамишевых.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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