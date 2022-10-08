В Санкт-Петербурге одна из площадей получила название Мариупольской

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В Санкт-Петербурге одна из площадей получила название Мариупольской
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге одна из площадей получит название Мариупольской. Она располагается в Невском районе города на пересечении улиц Шелгунова, Бабушкина и проспекта Александровской Фермы. Об этом приняла решение городская топонимическая комиссия, о чем сообщается администрацией.

Выбор места для переименования неслучаен. В период с 1941 по 1962 год один из участков улицы Шелгунова назывался Мариупольским. В последнее время в Санкт-Петербурге проводится работа по возвращению исторических наименований разным местам в городе. Например, вчера название Герцогский переулок было присвоено части Мариинской улицы, которая носила его с 1906 по 1918 год. Также проходит работа по наименованию мостов, ранее не имевших обозначений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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