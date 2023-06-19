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На гуманном Западе вместо лечения и медпомощи чаще стали применять эвтаназию в 2022 году

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В Канаде резко выросло количество эвтаназии, пишут «Известия». В 2022 году проведено 13,5 тысячи таких процедур. Речь идет о добровольном уходе из жизни неизлечимых больных при содействии врачей. Этот показатель увеличился на 35% по сравнению с 2021 годом.

При этом список причин для эвтаназии расширили до «невыносимых душевных переживаний». В него может входить обычная депрессия. А в Голландии, к примеру, процедура доступна для детей от 1 года. С 12 лет ребенок сам принимает решение об эвтаназии. В Бельгии приняли похожие законы.

В качестве примера противники эвтаназии рассказывают случай, который произошел в канадском городе Сент-Катаринсе. Там психиатр дал разрешение на эвтаназию 54-летнего инвалида. Мужчина впал в депрессию, так как не смог оплатить жилье. Но люди, узнав об этом, собрали более 60 тысяч долларов и спасли его жизнь, оплатив питание и проживание на семь лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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