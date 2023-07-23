WTA отреагировала на то, что Веру Звонареву не пустили в Польшу

В женской теннисной ассоциации (WTA) высказались насчет того, что теннисистку Веру Звонареву не впустили в Польшу.

Там спортсменка должна была присоединиться к WTA. В сообщении сказано, что WTA в курсе всего случившегося.

«Благополучие и безопасность игроков — главный приоритет для WTA. Вера покинула территорию Польши, будем этот вопрос изучать в дальнейшем», — отметили в ведомстве.

Накануне стало известно о том, что Звонареву не пустили пограничники в страну. Такое решение они объяснили «соображениями государственной безопасности», поскольку теннисистка из РФ «находится в списке лиц, чье пребывание на территории Республики нежелательно». Звезда попыталась въехать в Польшу из сербской столицы.



