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WTA отреагировала на то, что Веру Звонареву не пустили в Польшу

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WTA отреагировала на то, что Веру Звонареву не пустили в Польшу
Спорт / Знаменитости
Фото из открытых источников

В женской теннисной ассоциации (WTA) высказались насчет того, что теннисистку Веру Звонареву не впустили в Польшу.

Там спортсменка должна была присоединиться к WTA. В сообщении сказано, что WTA в курсе всего случившегося.

«Благополучие и безопасность игроков — главный приоритет для WTA. Вера покинула территорию Польши, будем этот вопрос изучать в дальнейшем», — отметили в ведомстве.

Накануне стало известно о том, что Звонареву не пустили пограничники в страну. Такое решение они объяснили «соображениями государственной безопасности», поскольку теннисистка из РФ «находится в списке лиц, чье пребывание на территории Республики нежелательно». Звезда попыталась въехать в Польшу из сербской столицы.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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WTA отреагировала на то, что Веру Звонареву не пустили в Польшу

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