Тренер Маурисио Почеттино покинул «Челси», оставив после себя ряд вопросов и ворох обсуждений. Интересно, что уход Почеттино сопровождался значительной поддержкой со стороны игроков, которые высоко оценивали его вклад в команду. В последние месяцы такие футболисты, как Коул Палмер, Трево Чалоба и Конор Галлахер, положительно высказывались о методах тренера. Более-менее удачная игра команды отразилась и в котировках букмекеров - болельщики начали заключать пари на победы лондонцев. К тому же букмекеры России с лицензией всегда используют широкую роспись на топовые чемпионаты.

Тем не менее, Маурисио Почеттино покидает «Челси» на фоне нестабильной игры команды, несмотря на выполнение задач сезона. Это решение, казалось бы, стало неожиданным, но обстоятельства вокруг его работы и результаты клуба в последнее время намекали на неизбежность таких перемен.

Нестабильность в команде Почеттино особенно проявилась в начале февраля, когда «Челси» проиграл «Ливерпулю» и «Вулверхэмптону» с общим счетом 3:8 всего за пять дней. Болельщики требовали отставки тренера, скандируя «Pochettino out!», но инсайдеры убеждали, что аргентинец останется на посту до конца сезона. В тот период руководство клуба осознало, что возвращение в Лигу чемпионов стало практически невозможным, и пересмотрело свои цели, сконцентрировавшись на менее амбициозных еврокубках. Однако первый шанс же на успех Почеттино упустил, проиграв финал Кубка лиги «Ливерпулю».

Таким образом, его отставка была неизбежной.