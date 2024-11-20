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Футболист сборной России Мостовой похвастался, что только в первый день месяца тратит более полумиллиона рублей

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Футболист сборной России Мостовой похвастался, что только в первый день месяца тратит более полумиллиона рублей
Спорт
Фото из открытых источников

Футболист «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой раскрыл свои ежемесячные траты. Они превышают полмиллиона рублей, сообщает Metaratings, журналисты которого взяли интервью у спортсмена.

По словам Мостового, только в первый день месяца у него уходит более 500 тысяч рублей.

«Я только в первый день месяца сумму даже больше трачу - надо родителям отправить, семье перевести, кредиты оплатить и так далее», – поведал футболист.

Кроме зарплаты у Мостового есть «пару небольших бизнесов». Приносит свой доход и недвижимость.

Около месяца назад Евгений Латышонок, одноклубник Андрея, в беседе с «Советским спортом» уверял, что для жизни одному ему хватало бы 30 тысяч рублей в месяц.

Он смог бы экономить на продуктах, питаясь на клубной базе.

Информационное агентство «Informing»

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