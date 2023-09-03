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MLS разрешила Лионель Месси общаться с прессой

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MLS разрешила Лионель Месси общаться с прессой
Спорт
Фото из открытых источников

Лионель Месси, новый футбольный герой "Интер Майами", нашел способ обойти правила общения с прессой Майами Лиги Соккера (МЛС) благодаря специальной договоренности. Информация о ней появилась в The Athletic.

Согласно источникам, Месси имеет особое соглашение как с МЛС, так и с "Интер Майами", которое предоставляет ему право выбирать, с какими представителями СМИ он будет взаимодействовать. Это соглашение находится на стадии разработки, но уже вызвало интерес в футбольном мире.

Представитель МЛС подчеркнул, что Месси не нарушал правила, касающиеся доступности для СМИ в МЛС. "Произошло недоразумение относительно доступности Лионеля Месси для СМИ", - подчеркнул он.

27 августа "Интер Майами" победил "Нью-Йорк Ред Буллз" со счетом 2:0. Журналисты, ожидая беседы с Месси о его дебюте в МЛС, не смогли задать вопросов, так как футболист отказался от пресс-конференции.

После 10 игр за "Интер Майами" Месси успел забить 11 голов и сделать три результативные передачи. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке, помогая "Интер Майами" одержать победу в Кубке Лиги в серии послематчевых пенальти против "Нэшвилла" (10:9).

Летом 2023 года Месси перебрался в "Интер Майами" после двух лет игры за французский "Пари Сен-Жермен". Его дебют в новой команде был впечатляющим, когда он забил штрафной гол в первом матче. Результативная серия продолжается уже на протяжении девяти игр.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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