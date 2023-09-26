Вяльбе: Исинбаева должна закрыть рот и «жить в своей Испании»

Глава Федерации лыжных гонок России, Елена Вяльбе, выразила своё мнение относительно отъезда олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой из России.

Вяльбе считает, что Исинбаева должна прекратить публично оправдываться по этому поводу и определиться с позицией. Вяльбе также отметила, что не понимает решения Исинбаевой отречься от ЦСКА, и подчеркнула, что она никогда не поймет этот выбор спортсменки.

По словам Вяльбе, она сначала обращается к президенту России с проявлением симпатий, а затем уезжает из страны и предает её. Вяльбе подчеркнула, что она не сможет понять Исинбаеву, особенно из-за этого отречения. Она уверена, что если человек является олимпийским чемпионом, то должен быть таковым на деле, а не номинально, и пожелала Исинбаеве закрыть рот, жить в Испании и радоваться своей жизни там.

Интересно, что Елена продолжит работу в Международном олимпийском комитете, где сохранила своё место в комиссии спортсменов. Ранее она удалила из своего аккаунта совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным.