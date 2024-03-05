Объединение ММА-лиг PFL и Bellator — что изменится в смешанных единоборствах

Лига PFL заявляет о грандиозных планах — стать главным конкурентом UFC. И подтверждает серьёзность намерений покупкой Bellator. Промоушен пытается привлечь звёзд первой величины, хотя из громких подписаний можно выделить разве что Фрэнсиса Нганну. Давайте разберёмся, есть ли у PFL шансы потягаться с лучшей ММА-лигой мира.

PFL планирует выехать на популярности Bellator

Профессиональная бойцовская лига (так она переводится на русский) на слуху уже пару лет. Появилась она давно, но бурную деятельность начала после смены владельца в 2017-м.

Правда, до лавров UFC и даже купленного Bellator новая лига пока не доросла. Но тут нужно учесть, что приобретение промоушена предполагает и переход всех спортсменов в PFL. Звёзды калибра Усмана Нурмагомедова, Вадима Немкова или Райана Бейдера точно привлекут любителей смешанных единоборств.

Но тут есть пару проблем. Во-первых, в самой лиге PFL нет равноценных соперников для чемпионов из Беллатора за исключением разве что тяжёлого веса, где первого боя никак не может дождаться ранее упомянутый Нганну.

Недавний турнир PFL против Bellator подтвердил разницу в классе. Представитель PFL победил всего в одном бою, остальные забрали представители Беллатора. Букмекерские конторы России отметили большой интерес любителей ММА к событию, которое прошло 24 февраля.

Перспективы есть, но всё будет зависеть от руководства PFL

Когда появилась новость о покупке Беллатора PFL, президент UFC Дэна Уайт иронично высказался, что теперь у конкурентов будет меньше денег. А на вопрос, почему UFC не поглотила Беллатор, ответил, что приобретать Bellator не было смысла.

Понятно, что Уайт в своей манере пытается дискредитировать конкурентов. И справедливо сомневается, что они смогут потеснить UFC в ближайшие годы. Но проект рассчитан на десятилетия и планирует развиваться плавно — без резких ускорений и дерзких заявлений.

Прежде всего нужно поменять формат турнира. Система плей-офф, используемая сейчас, устарела, так как по факту публике интересен только финальный турнир. А чтобы отвоёвывать внимание зрителей, нужно организовывать ивенты с громкими именами как минимум раз в пару месяцев.

Также стоит поработать над контрактами с бойцами Беллатор. PFL в состоянии предложить более выгодные условия, чем UFC. Но нужно убедить спортсменов в перспективности проекта, ведь многим важны не только деньги, но и наследие. Прозябать во второсортном промоушене, пусть и задорого, они не согласятся.

Теперь дело за руководством — если оно разработает грамотную стратегию и будет проводить интересные турниры, то шаг за шагом лига завоюет популярность. Главное — чтобы на полпути не закончились деньги, как это часто бывает.