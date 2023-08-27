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По итогам чемпионского боя украинца Александра Усика разразился скандал

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По итогам чемпионского боя украинца Александра Усика разразился скандал
Спорт
Фото из открытых источников

По итогам боя украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа разразился громкий скандал. Он проходил во Вроцлаве (Польша). Украинский боксер нокаутировал соперника в девятом раунде. Рефери огласил технический нокаут.

В ходе боя Дюбуа Усику нанес сильный удар ниже пояса. После этого украинец завалился на канвас и не сумел некоторое время подняться. Александр взял 5-минутный перерыв для восстановления. Рефери при этом не снял очко с британца. После боя Усик подошел к сопернику и выразил свое недовольство.

Однако недоволен остался Дюбуа. Он заявил, что ниже пояса не бил, а его «обманули, лишив победы». Даниэль отказался идти на пресс-конференцию. Промоутер спортсмена заявил о том, что намерен обжаловать итоги боя.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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