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Плющенко проиграл спор фигуристу Кондратюку на 10 тысяч долларов

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Плющенко проиграл спор фигуристу Кондратюку на 10 тысяч долларов
Спорт
Фото из открытых источников

Плющенко платит 10 000 долларов за дерзкий вызов российскому чемпиону.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, Евгений Плющенко, оказался в центре внимания после того, как он проиграл спор одному из российских фигуристов, Марку Кондратюку. Ставка была высокой - 10 тысяч долларов, и результат спора был запечатлен в видеоролике, размещенном Плющенко в своем Instagram. Стоит отметить, что Instagram является запрещенной в России социальной сетью, принадлежащей компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.

В ролике Плющенко передает Марку Кондратюку пачку долларовых купюр, поздравляя его с днем рождения и желая здоровья и побед. Плющенко подчеркнул, что они всегда держат слово друг перед другом и что перед ними еще много спортивных вызовов.

Спор, который выиграл Кондратюк, был предложен во время шоу в Пекине. Плющенко поставил задачу - выполнить 10 тройных акселей подряд. Однако сделать это было не так просто, учитывая, что прыжки должны были быть выполнены чисто, а пауза между ними не должна была превышать 15 секунд.

Марк Кондратюк известен как чемпион России и Европы. На Олимпийских играх в Пекине он выиграл золото в командном турнире, однако из-за допинг-скандала вокруг Камилы Валиевой не получил награду. В индивидуальном соревновании фигурист занял 15-е место.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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