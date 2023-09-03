Плющенко проиграл спор фигуристу Кондратюку на 10 тысяч долларов

Плющенко платит 10 000 долларов за дерзкий вызов российскому чемпиону.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, Евгений Плющенко, оказался в центре внимания после того, как он проиграл спор одному из российских фигуристов, Марку Кондратюку. Ставка была высокой - 10 тысяч долларов, и результат спора был запечатлен в видеоролике, размещенном Плющенко в своем Instagram. Стоит отметить, что Instagram является запрещенной в России социальной сетью, принадлежащей компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.

В ролике Плющенко передает Марку Кондратюку пачку долларовых купюр, поздравляя его с днем рождения и желая здоровья и побед. Плющенко подчеркнул, что они всегда держат слово друг перед другом и что перед ними еще много спортивных вызовов.

Спор, который выиграл Кондратюк, был предложен во время шоу в Пекине. Плющенко поставил задачу - выполнить 10 тройных акселей подряд. Однако сделать это было не так просто, учитывая, что прыжки должны были быть выполнены чисто, а пауза между ними не должна была превышать 15 секунд.

Марк Кондратюк известен как чемпион России и Европы. На Олимпийских играх в Пекине он выиграл золото в командном турнире, однако из-за допинг-скандала вокруг Камилы Валиевой не получил награду. В индивидуальном соревновании фигурист занял 15-е место.