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Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали за направление сабли на россиянку

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Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали за направление сабли на россиянку
Спорт
Фото из открытых источников

На чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Милане, произошел очередной инцидент между украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан и российской спортсменкой Анной Смирновой. В ходе поединка, после победы украинки, она отказалась пожать руку своей сопернице, направив на нее саблю.

Это вызвало обсуждение среди экспертов. В итоге они пришли к выводу, что Ольга нарушила правила, а также проявила грубость. Пока Смирнова ожидала соперницу, Харлан решила покинуть дорожку. После этого представители федерации фехтования приняли решение дисквалифицировать Харлан с соревнования из-за нарушения правил и недостойного поведения спортсменки.

К слову, произошел инцидент на фоне конфликта между РФ и Украиной. Москва призывает к переговорам, но Киев не отвечает на призывы, получая поддержку от европейских союзников.

 



Текст: Информационное агентство «Informing»

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