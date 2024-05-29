Информинг » Спорт » Камила Валиева станет ведущей музыкального фестиваля

Камила Валиева станет ведущей музыкального фестиваля

Image 16+
Камила Валиева станет ведущей музыкального фестиваля
Спорт
Фото из открытых источников

Организаторы из Санкт-Петербургского государственного детского ледового театра обещают, что новый музыкальный фестиваль «Петровские Ассамблеи 3.2.1» станет незабываемым событием, объединяющим различные жанры и стили. Выбор Камилы Валиевой в качестве ведущей также говорит о стремлении фестиваля к инновациям и свежим идеям. Ее участие придаст мероприятию дополнительный интерес и привлечет внимание не только поклонников музыки, но и любителей фигурного катания, одного из самых популярных дисциплин в России. Особенно сильным у нас является женское одиночное катание, на соревнование по которому заключается множество пари. Тем более, что если приложение 1win скачать, то заключать пари можно будет при помощи своего телефона.  

«Газпром Арена», известная своими масштабными спортивными и культурными мероприятиями, станет идеальным местом для проведения такого значимого события. Пространство арены позволит создать эффектное шоу с использованием современных технологий и спецэффектов. Фестиваль обещает стать ярким событием лета, привлекая внимание как жителей Санкт-Петербурга, так и гостей города.

Камила Валиева уже не раз доказывала, что способна на многое. Ее участие в фестивале – это еще одно подтверждение многогранности казанской спортсменки и стремления к новым вызовам. Ведущая музыкального фестиваля – это совершенно новая роль для нее, и зрители с нетерпением ждут, как она справится с этим заданием. Ее присутствие на сцене добавит мероприятию особый шарм и харизму.

Информационное агентство «Informing»

Давиде Анчелотти - сменщик своего отца на тренерском поприще?

Давиде Анчелотти - сменщик своего отца на тренерском поприще?

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Камила Валиева станет ведущей музыкального фестиваля

Сегодня, 13:40

Давиде Анчелотти - сменщик своего отца на тренерском поприще?

Вчера, 22:33

Карло Анчелотти – 200 матчей в лиге чемпионов!!!

28-04-2024, 22:55

Объединение ММА-лиг PFL и Bellator — что изменится в смешанных единоборствах

5-03-2024, 22:28

Евгения Медведева вспомнила о сотрудничестве с Этери Тутберидзе: «Мразь»

20-10-2023, 23:13

Вяльбе: Исинбаева должна закрыть рот и «жить в своей Испании»

26-09-2023, 12:18

MLS разрешила Лионель Месси общаться с прессой

3-09-2023, 16:23

Плющенко проиграл спор фигуристу Кондратюку на 10 тысяч долларов

3-09-2023, 15:58

В киевском «Динамо» прокомментировали победу Усика

27-08-2023, 09:37

По итогам чемпионского боя украинца Александра Усика разразился скандал

27-08-2023, 09:30

Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали за направление сабли на россиянку

27-07-2023, 20:53

WTA отреагировала на то, что Веру Звонареву не пустили в Польшу

23-07-2023, 09:33

«СЭ»: Эффектная бразильянка Анитта выступит перед финалом ЛЧ, своими горячими танцами она покорила даже Неймара

10-06-2023, 21:37

Украинка Свитолина не пожала руку россиянке Касаткиной после очного матча в «Ролан Гаррос»

5-06-2023, 10:46

Людмила Максакова резко осадила попытавшегося сорвать ее спектакль «Королева-мать» Садальского

26-05-2023, 12:05

Стало известно, в чем проблема Верки Сердючки и других уехавших из РФ артистов

24-05-2023, 08:57

Двух сотрудников Росгвардии заподозрили в убийстве 18-летней девушки

10-05-2023, 21:36

Певица РФ Пелагея совершила ошибку, выгнав участника «Голоса» из телепроекта

5-05-2023, 12:32

Телеведущая и певица из РФ Ольга Бузова сбежала в Рим вместе с продюсером Ником Мартыновым

2-05-2023, 12:02

Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном-участником СВО ВС РФ на Украине

29-04-2023, 12:16

Новости партнеров
2023
ru-RU