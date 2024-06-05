«Не сломай мне челюсть»: Звезда Голливуда обратился к Усику

Голливудская звезда Дуэйн «Скала» Джонсон выразил свое мнение о предстоящих съемках в ленте «Крушащая машина». Он там будет сниматься вместе с Александром Усиком, абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

В своем недавнем сообщении в социальных сетях Джонсон сказал:

«Чемпион, не сломай мне челюсть, для меня честь, что король супертяжелого веса присоединился к нам и сыграет роль Игоря Вовчанина – украинской легенды ММА. У меня к нему есть огромное уважение».

Ранее Усик провел бой против Тайсона Фьюри. Они встретились на ринге за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Александр одержал победу раздельным судейским решением.