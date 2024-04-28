Карло Анчелотти – 200 матчей в лиге чемпионов!!!

Первый четвертьфинальный матч лиги чемпионов сезона 23/24 между мадридским Реалом и Манчестер Сити стал, внимание, - двухсотым для Карло Анчелотти на тренерском посту в самом престижном клубном европейском турнире, сообщает портал Superbet.guru.

Ближайшие конкуренты итальянского специалиста

Следует сказать, что таковых у Анчелотти очень и очень мало. Ближайшие уже завершили свою карьеру: Алекс Фергюсон (190 матчей) и Арсен Венгер (178 игр). Ближайший конкурент из ныне действующих – это как раз наставник Ман Сити Пеп Гвардиола (168 игр). В почетный «Клуб 100» также входят: Жозе Моуриньо (145), Мирча Луческу (115), Диего Симеоне (101), Массимилиано Аллегри (100), Юрген Клопп (100).

Учитывая возраст действующих наставников, их профессиональные качества и клубы, в которых они работают, лишь у Гвардиолы имеются вполне реальные шансы побить в ближайшем обозримом будущем рекорд итальянца. Испанец на 11 лет моложе итальянца. Если принять во внимание, что топовые клубы за один сезон в лиге чемпионов проводят порядка 10-12 матчей, то разницу в 32 матча Гвардиола может преодолеть в течение 3 лет, при условии, что продолжит возглавлять элитную команду, а Анчелотти уйдет на заслуженный отдых.

Какие команды возглавлял Анчелотти в лиге чемпионов

Как игрок, Анчелотти в период с 1976 по 1992 годы защищал цвета Пармы (55/13), Ромы (171/12) и Милана (112/10). Всего за свою клубную карьеру футболиста Карло провел 338 матчей, в которых забил 35 голов.

После завершения своей футбольной карьеры, как игрока, Анчелотти перешел на тренерскую работу, которая началась в качестве помощника главного тренера национальной сборной в 1992 году. Проработав три года, Карло получил приглашение возглавить скромную Реджану, которая в то время выступала в Серии В. Дебют молодого специалиста оказался очень удачным – Реджана вышла в Серию А, а Анчелотти пригласили в Парму, которая в то время была очень сильна.

Именно с Пармой Анчелотти сделал первые «шаги» в Лиге чемпионов (6 матчей). Далее были: Ювентус (10), Милан (73), Челси (18), ПСЖ (10), Бавария (12), Наполи (12), Реал (25+34). Лишь два сезона 19/21 были «холостыми» для Карло, когда он руководил скромным Эвертоном.

Что выиграл тренер Карло Анчелотти

С «Миланом» были выиграны: Скудетто (03/04), Кубок Италии (02/03), Суперкубок (04), Лига чемпионов (дважды), Суперкубок УЕФА (дважды), клубный ЧМ (07).

С «Челси»: чемпионат АПЛ (09/10), Кубок Англии (09/10), Суперкубок.

С ПСЖ: Лига 1 (12/13).

С Реалом: Ла Лига (21/22), Кубок Испании (дважды), Суперкубок (дважды), Лига чемпионов (дважды), Суперкубок УЕФА (дважды), клубный ЧМ (дважды).

С Баварией: Бундеслига (16/17), Суперкубок Германии (дважды).

Таким образом, у Карло Анчелотти имеются два уникальных достижения, которых нет ни у одного другого тренера – это четыре победы в лиге чемпионов и победы во всех пяти ведущих европейских национальных чемпионатах.

Реал – Ман Сити 3:3

Но, вернемся к первому четвертьфинальному матчу лиги чемпионов, который прошел в Мадриде 9 апреля 2024 года. Игра закончилась боевой ничьей 3:3, которая оставляет реальные шансы обеим командам на ответную игру 17 апреля на Этихаде. Однако, если посмотреть на статистику очных матчей в этой паре, то мы увидим, что гости выигрывают крайне редко. Последние три игры, которые прошли на Этихаде, закончились победой хозяев: 2:1 (1/8 ЛЧ в 2020 году), 4:3 (полуфинал ЛЧ в 2022 году), 4:0 (полуфинал ЛЧ в 2023 году).

Интригу в нынешнее противостояние добавляет то обстоятельство, что оба клуба лишились своих основных вратарей, их заменяют фактические вторые номера, которые, мягко говоря, сыграли не без ошибок в Мадриде. Еще интересный факт – в предыдущих двух сезонах победитель противостояния Реал – Ман Сити в итоге выигрывал трофей. Как будет на этот раз?