Евгения Медведева вспомнила о сотрудничестве с Этери Тутберидзе: «Мразь»

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Евгения Медведева вспомнила о сотрудничестве с Этери Тутберидзе: «Мразь»
Спорт
Источник фото: @jmedvedevaj

Успех Евгении Медведевой пришел во время сотрудничества с Этери Тутберидзе. Фигуристка с тренером добилась больших успехов, но в в определенный момент решила переключиться.

Евгения признавалась, что Тутберидзе сделала очень много для нее. По словам Медведевой, история с переходом к другому наставнику ей до сих пор аукается.

Решила тренера сменить. Самый достойный наставник находился в Канаде, поэтому переехала. Сейчас это повседневная практика. Было так: именитая спортсменка уехала за бугор, но я пережила это и выступала за РФ! Господи! «Предательница», «конченая», «» — это лилось на меня два года. Затем долго были отголоски.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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