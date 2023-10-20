Евгения Медведева вспомнила о сотрудничестве с Этери Тутберидзе: «Мразь»

Успех Евгении Медведевой пришел во время сотрудничества с Этери Тутберидзе. Фигуристка с тренером добилась больших успехов, но в в определенный момент решила переключиться.

Евгения признавалась, что Тутберидзе сделала очень много для нее. По словам Медведевой, история с переходом к другому наставнику ей до сих пор аукается.

Решила тренера сменить. Самый достойный наставник находился в Канаде, поэтому переехала. Сейчас это повседневная практика. Было так: именитая спортсменка уехала за бугор, но я пережила это и выступала за РФ! Господи! «Предательница», «конченая», «» — это лилось на меня два года. Затем долго были отголоски.