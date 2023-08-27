В киевском «Динамо» прокомментировали победу Усика

В киевском «Динамо» поздравили чемпиона WBA, WBO, IBO, IBF в супертяжёлом весе Александра Усика с победой над британцем Даниэлем Дюбуа.

«Наш земляк провел блестящий боксерский поединок. Он нокаутировал в девятом раунде соперника. Еще одна выдающаяся победа в украинском спорте», — пишет «Динамо» в социальных сетях.

Отметим, что ночью во Вроцлаве завершился вечер бокса. В главном бою встретились британский боксер Даниэль Дюбуа и обладатель многих титулов Александр Усик. Завершился бой победой украинца техническим нокаутом.

Добавим также, что это был первый поединок Усика с августа 2022 года, когда он одержал победу в реванше с двукратным чемпионом мира Энтони Джошуа.