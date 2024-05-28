Когда юный Давиде Анчелотти тренировался на базе в Миланелло, папа Карло забирал его каждую пятницу домой в Парму, по дороге напевая хиты Ренато Дзеро и Лауры Паузини. Карло также пытался привить сыну любовь к классическому кино, заставляя смотреть «Крестного отца» и «Славных ребят» Мартина Скорсезе. Давиде признавался, что так и не смог досмотреть «Славных ребят», что стало поводом для шуток со стороны отца. Теперь эта парочка, отец и сын, попытаются выиграть Лигу чемпионов с мадридским «Реалом». На финальный матч против дортмундской «Боруссии» любители спортивных прогнозов могут сделать ставку, используя от зенит бк фрибет.

В общем, с годами стало ясно, что Давиде не просто выполняет функцию моральной поддержки, но и сам становится звездой отцовского тренерского штаба. Его знания и навыки помогают Анчелотти не застаиваться на месте, как многие из коллег, а продолжать оставаться на вершине. Недавно Карло заявил, что не исключает смены ролей, когда уже он будет помощником у собственного сына. Этот шаг подчеркивает, насколько сильно Анчелотти верит в способности и потенциал своего отпрыска.

Важной частью жизни и карьеры Карло Анчелотти является его семья. Они всегда рядом, поддерживают и помогают ему во всем. Эта семейная поддержка становится фундаментом для его успеха, и в этом можно видеть секрет его неповторимого стиля работы. Карло не просто тренирует команды, он создает семьи, где каждый чувствует себя важным и ценным.