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Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 10 марта 2024, что нельзя, народные приметы

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Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 10 марта 2024, что нельзя, народные приметы
Приметы и Праздники
Фото: @frimufilms / freepik.com

Православные христиане 10 марта чествуют память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. Святитель вел строгую аскетическую жизнь. Он управлял Церковью в течение 22 лет, ушел в вечность в 806 году. Поста в этот день нет, разрешено употребление любой пищи.

Народные праздники и приметы 10 марта 2024 

В этот день особое чтение уделяется памяти святителя Тарасия Константинопольского, архиепископа и известного защитника от лихорадки. Согласно преданиям, в этот день не рекомендуется днем спать. Согласно суевериям, в это время человека может посетить болезнь. Также считается неблагоприятным смотреть в окна домов, находясь при этом на улице, пишет vesiskitim.ru.

Посаженные в этот день капуста или помидоры обещают богатый урожай.

Если вороны каркают – то это к дождливому лету. Гнездо грачей - предвестие хорошей погоды. Дятел, стучащий в марте, - предвестие теплой продолжительной весны.

Снег на Тарасия – это признак дождливой холодной недели перед Пасхой. Если зайцы не линяют долго, то нужно ожидать продолжительных холодов.

Информационное агентство «Informing»

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