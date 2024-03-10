Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 10 марта 2024, что нельзя, народные приметы

Православные христиане 10 марта чествуют память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. Святитель вел строгую аскетическую жизнь. Он управлял Церковью в течение 22 лет, ушел в вечность в 806 году. Поста в этот день нет, разрешено употребление любой пищи.

Народные праздники и приметы 10 марта 2024

В этот день особое чтение уделяется памяти святителя Тарасия Константинопольского, архиепископа и известного защитника от лихорадки. Согласно преданиям, в этот день не рекомендуется днем спать. Согласно суевериям, в это время человека может посетить болезнь. Также считается неблагоприятным смотреть в окна домов, находясь при этом на улице, пишет vesiskitim.ru.

Посаженные в этот день капуста или помидоры обещают богатый урожай.

Если вороны каркают – то это к дождливому лету. Гнездо грачей - предвестие хорошей погоды. Дятел, стучащий в марте, - предвестие теплой продолжительной весны.

Снег на Тарасия – это признак дождливой холодной недели перед Пасхой. Если зайцы не линяют долго, то нужно ожидать продолжительных холодов.