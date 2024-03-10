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Что можно и что нельзя делать 10 марта в церковный праздник святого Тарасия Константинопольского и народный Тарас Бессонный: дела, грехи, приметы, традиции

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Что можно и что нельзя делать 10 марта в церковный праздник святого Тарасия Константинопольского и народный Тарас Бессонный: дела, грехи, приметы, традиции
Приметы и Праздники
Фото: @freepik / freepik.com

День памяти святого Тарасия Константинопольского

10 марта отмечается День памяти святого Тарасия Константинопольского. Этот выдающийся деятель внес значительный вклад в просвещение славянских народов, поддерживая святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в их миссионерской деятельности. В Православной церкви этот день приходится на 25 февраля (10 марта в невисокосные годы).

В этот день, следуя традициям, можно молиться о помощи в различных нуждах, особенно о здоровье и благополучии семьи. Также рекомендуется заботиться о своем здоровье, проходить профилактические процедуры, заниматься добрыми делами, помогать нуждающимся, подавать милостыню, проводить время в кругу друзей или семьи.

Существуют народные приметы этого дня, связанные с природными явлениями. Так, вороны кричат – предвестие дождливого лета, а если сильный мороз, то это знамение поздней весны. Ясный день обещает теплое лето.

День Тараса Бессонного

Также в этот день народ отмечает Тараса Бессонного - народный праздник, который приходится на 10 марта (25 февраля по старому стилю). Праздник получил свое название из-за традиции не спать днем в этот день. 

Тарас Бессонный считается благоприятным временем для домашних забот, молитвы и помощи ближним. 

Следует отметить, что в день Тараса Бессонного рекомендуется умываться, но не стирать, вязать, шить, вышивать, чтобы избежать неудач, мыть пол, чтобы сохранить удачу и благополучие в своем доме, пишет vesiskitim.ru.

Информационное агентство «Informing»

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