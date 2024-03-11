Какой сегодня, 11 марта мусульманский праздник — календарь 2024 — главное о каждом из них

Каждый праздник в исламе обладает уникальными традициями и обычаями, важными для праведных мусульман. Даты религиозных событий могут варьироваться, поэтому следить за переходными празднованиями становится приоритетом.

В 2024 году мусульмане начинают строгий пост в священном месяце Рамадан с 11 марта, завершая его Ураза-байрамом 10 апреля. Соблюдение запретов и собственные традиции являются неотъемлемой частью этого периода.

Рамадан в 2024 году вносит свои ограничения: строгий режим приема пищи, запрет на курение и проглатывание мокроты. С другой стороны, поощряется дача милостыни и возмещение пропущенных дней.

Ночь предопределения, с 5 на 6 апреля, становится особенно важной для молитв и духовного сосредоточения. Ураза-байрам, следующий после Рамадана, приносит с собой традиции подарков, добрых дел и запрет на физический труд. Мусульмане также делятся радостью и не постятся в этот день.

День Арафа, 15 июня, означает завершение Хаджа и требует стояния на священной горе. Курбан-байрам, с 15 на 16 июня, включает в себя жертвоприношение, омовение и обязательные молитвы. Другие мусульманские праздники в 2024 году включают начало нового года, День ашура, День рождения пророка Мухаммеда и День страдания Фатимы.

Соблюдение традиций и поклонение играют ключевую роль в праздновании каждого из этих событий, сообщает Весь Искитим.