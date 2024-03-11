Грехи недели: что можно и что нельзя делать на неделе с 11 по 17 марта 2024 – что будет грехом, согласно народным и церковным праздникам

На неделе с 11 по 17 марта 2024 года народ празднует масленичную неделю, отмечая религиозные события и принося благословения святым. Верующие совершают молитвы преподобному Порфирию, Прокопию Декаполиту, Василию-исповеднику, Евдокии Илиопольской, священномученику Феодоту, мученикам Евтропию, Василиску и Клеонике, Герасиму Иорданскому.

11 марта — Понедельник

Народ называет этот день «Птичий день». Прилетают грачи и жаворонки, их подкармливают, строят новые кормушки. В этот день можно заниматься рыбалкой, готовить целебные настои, доставать инструменты для полевых работ, а также устраивать весёлые блинные посиделки.

12 марта — Вторник

Этот день — народный праздник Прокоп Перезимник. Традиционно ходили в баню, старались избегать дальних поездок. Занятия уборкой, смотрины, рыбалка и употребление отваров от болезней считаются уместными, в то время как выезд в долгий путь, прощание маханием рукой, охота и застолье в этот день не рекомендуются.

13 марта — Среда

Этот день известен как народный Васильев день, когда особое внимание уделяется наблюдению за погодой. Заготовка почек вербы, посещение тещи на блины, выпечка калачей и ватрушек, а также украшение дома веточкой сосны считаются традиционными занятиями. С другой стороны, выход без молитвы, тушение костра водой, ругань, жадность считаются нежелательными в этот день.

14 марта — Четверг

В Евдокиев день гадали на погоду, точили соху и чинили борону. Рекомендуется начинать работы в полях, выпекать печенье в форме «жаворонков», высаживать капусту и посещать народные гуляния. Не следует строить планы, покупать технику и мебель, вредить гнездам ласточек и отказывать в милостыне.

15 марта — Пятница

На Федота Ветроноса ставили дома красную герань, чтобы задабривать домового. Рекомендуется высаживать рассаду томатов, перца и капусты, есть сырые овощи, теще сходить к зятю на блины и читать заговоры. Не стоит надолго покидать дом, заправлять кашу маслом, покупать одежду и ходить против ветра.

16 марта — Суббота

В Евтропиев день не ходят в лес, не берут в руки ножи и вилки, беременные не посещают церковь. Рекомендуется обходить участки для посева крест-накрест, умываться водой, а которой лежало яйцо белой курочки и серебро, совершать ритуалы на деньги и приглашать золовку на блины. Не следует давать в долг хлеб и деньги, выбрасывать мусор, жадничать и выходить из дома после заката.

17 марта — Воскресенье

Прощеное воскресенье. Последний день пекли блины, гуляли масленицу, просили прощения и сжигали чучело. Рекомендуется надеть новую обувь, отправиться ночью на рыбалку, заниматься рукоделием и читать заговоры. Не следует проводить операции и лечить зубы, совершать крупные покупки, слушать раскаты грома и оставлять коврики и половики грязными, пишет vesiskitim.ru.