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Вербное воскресенье 2024: суть великого праздника 28 апреля, традиции, что можно и нельзя делать, приметы, молитвы

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Вербное воскресенье 2024: суть великого праздника 28 апреля, традиции, что можно и нельзя делать, приметы, молитвы
Приметы и Праздники
Фото: @marinesea / freepik.com

Вербное воскресенье 2024 года отмечается 28 апреля. Этот великий праздник сопровождается традициями, приметами и особыми молитвами. В этот день обычно освящают вербочки, которые можно сжигать в день начала Великого поста, то есть в Пепельную среду, избавляясь от прошлогодних освященных ветвей. 

Верующие следуют определенным правилам и традициям, придерживаясь особых праздничных обрядов. 

Вербное воскресенье становится важным моментом для христиан, подчеркивая начало Пасхальной недели и напоминая о входе Иисуса в Иерусалим. 

Праздник также сопровождается поздравлениями и открытками, передающими пожелания радости и благословений в этот особенный день. 

Традиции и запреты

Вербное воскресенье 2024 года, отмечаемое 28 апреля, сопровождается определенными традициями и запретами. В этот день важно избегать ругани, ссор и драк, а также уделять меньше внимания своей внешности. Запрещено делать маникюр и педикюр, посещать парикмахерскую, расчесывать волосы, готовить горячие блюда, отмечать свадьбу и покупать вещи. 

Народные приметы также сопровождают этот день, предсказывая будущую погоду и урожайность. Считается, что ветер и мороз могут давать представление о лете и урожае пшеницы. Почки на деревьях предвестие множества фруктов, а крики птиц указывают на засушливое лето. 

Существуют и позитивные обычаи, такие как освящение вербочек в церкви и дома, посещение богослужений, помощь ближним, а также традиционное приготовление блюд с рыбой и умеренное употребление вина, пишет vesiskitim.ru.

Информационное агентство «Informing»

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