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Что можно и что нельзя делать 13 марта в церковный праздник святых Касьяна и Василия и третий день Масленицы: дела, грехи, приметы, традиции

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Что можно и что нельзя делать 13 марта в церковный праздник святых Касьяна и Василия и третий день Масленицы: дела, грехи, приметы, традиции
Приметы и Праздники
Фото: @bearfotos / freepik.com

13 марта, третий день масленичной недели, еще называется «Лакомка». В этот день принято угощать других блинами с различными начинками, устраивать соревнования на лучший блин. 

Традиционно среда считается хорошим днем для посещения тещи с угощениями. В этот день православные почитают двух святых: Преподобного Василия Декаполита и Преподобного Кассиана (Иоанна Кассиана) Римлянина, иеромонаха.

Интересный факт:
Преподобный Василий Декаполит жил в VII-VIII веках. Он проповедовал христианство в Декаполисе. Пережив период преследований христиан, был заточен в темницу, освобожден после смерти правителя-иконоборца Льва Исаврянина. Много путешествовал, наставляя людей на путь праведный, ушел в мир иной в далеком 750 году.
Преподобный Кассиан (Иоанн Кассиан) Римлянин родился в Риме. Он принял монашеский образ жизни и ушел в Вифлеемский монастырь. Путешествуя по Скитской пустыне и пребывая в уединении в Вифлееме, стал известным монахом. Ушел из жизни в 435 году, оставив после себя множество православных сочинений.

В народе этот день связан со многими народными традициями. Принято вносить в дом свежую сосновую или еловую ветку для очищения воздуха от зимы и дарования всем в доме здоровья. Девушки пекут блины, считая, что это приносит удачу в течение года. Также сны в этот день считаются вещими. 

Существуют запреты на подметание пола в праздник, громкое говорение, ссоры. Народные приметы связывают дождь с предсказанием теплого лета и прилет грачей с предвестием дождливого лета, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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