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Какой сегодня праздник? Именинники и важные события на 13 марта 2024 года в России и мире

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Какой сегодня праздник? Именинники и важные события на 13 марта 2024 года в России и мире
Приметы и Праздники
Фото: @freepik / freepik.com

13 марта 2024 года в России отмечается Масленица - третий день, а также: Касьянов день, Василий Капельник, День избрания Папы римского в Ватикане, Праздник танца в Японии, День хорошего самаритянина, День калмыцкой поэзии, День тайского слона, День драгоценностей, День кокосового торта, День заглядывания в замочные скважины, День романтической выпивки, День собак-ветеранов. Именины отмечают: Симон, Николай, Нестор, Василий, Арсений, Марина, Кира.

Исторические события 13 марта

В 1781 году была открыта планета Уран. В 1869 году Д. И. Менделеев завершил составление Периодической таблицы. В 1881 году Александр II был смертельно ранен бомбой в Петербурге. В 1917 году вышел первый номер газеты «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов«. В 1920 году Мурманск был освобожден от белогвардейцев и американо-английских интервентов. В 1930 году закрылась Московская биржа труда, покончив с безработицей в Советском Союзе. В 1938 году русский язык стал обязательным предметом в школах СССР. Также в 1938 году завершился процесс по делу «Антисоветского правотроцкистского блока», в результате которого 17 человек были приговорены к смертной казни. В 1940 году завершилась Советско-финская война, советские войска заняли Выборг. В 1954 году был создан Комитет государственной безопасности СССР. В 1970 году глава КГБ Ю. Андропов отдал приказ об уничтожении останков Гитлера и Гёббельса, захороненных в Магдебурге. В 1992 году был создан Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России »Центроспас», пишет vesiskitim.ru.

Информационное агентство «Informing»

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