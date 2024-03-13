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Прощеное воскресенье: добрые открытки и поздравления для мужа, жены, друзей и коллег на 17 марта

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Прощеное воскресенье: добрые открытки и поздравления для мужа, жены, друзей и коллег на 17 марта
Приметы и Праздники
Фото: @benzoix / freepik.com

Поздравления с Прощеным воскресеньем

*** Сегодня у всех попрошу я прощения за фразы, поступки, мое поведение. И если в душе вы обиду храните, прошу вас, обиду мне эту простите! И пусть в этот день очищаются души, Ведь сор никому в этой жизни не нужен. Пускай все грехи отпускает нам Бог. Желаю, чтоб всех Он от бед уберег! 

*** Я поздравляю вас. Прошу у вас прощения я в этот светлый час! Прошу я вас сегодня за всё меня простить и на меня обиды из сердца отпустить! 

*** Я вовсе не стесняюсь прощения попросить, ведь если нет обиды — на свете легче жить. Всем в это воскресение Господь велел прощать, творить добро и светом жизнь нашу освещать. И если вдруг обидеть случилось мне тебя, то искренне скажу я: «Прости, прости меня». 

*** За все обиды и волнения прошу я у тебя прощения. И в свою очередь прощаю, люблю и нежно обнимаю. 

*** Прошу за все меня простить, зла не держать и не бранить. Ведь обижаться — это грех, тогда и Бог простит нас всех. 

*** Если что не так, простите, только строго не судите. Все мы в жизни ошибались, Ведь никто не идеален. А в святое воскресенье час настал просить прощенья. 

*** Людей безгрешных не бывает, и, коль обида залегла, прости меня, и я прощаю, чтоб в душах благодать жила!

Информационное агентство «Informing»

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