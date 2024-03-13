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Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 14 марта 2024, что нельзя, народные приметы

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Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 14 марта 2024, что нельзя, народные приметы
Приметы и Праздники
Фото: @freepik / freepik.com

14 марта отмечают память Преподобномученицы Евдокии Илиопольской, игуменьи, которая родом из города Илиополя Финикийского. Она прожила долгое время в греховной жизни, но потом приняла святое Крещение и решила уйти в монастырь. В 152 году, по приказу правителя Викентия, жестокого гонителя христиан, ее казнили и обезглавили.

14 марта также приходится на четвертый день праздника Масленицы, предшествующего Великому Посту. В этот период разрешается употребление молочной продукции, яиц, рыбы, но запрещается мясо.

Народный праздник Авдотьи Весновки также отмечается в этот день. Девушки и дети на Руси исполняли обрядовые песни, называемые веснянками, призывая весну. Традиционно также запасали талую воду, веря в ее целебные свойства.

14 марта считался началом сезона полевых работ, поэтому хозяева усиленно занимались поиском и наймом рабочих. 

Приметы 14 марта

Приметы этого дня говорили о том, каким будет лето: снег предвещал хороший урожай, теплый ветер — мокрое лето, ветер с севера — холодное. Ясный день Евдокии обещал хороший урожай огурцов и груздей, прохладная погода свидетельствовала о дополнительном кормлении скота, пишет vesiskitim.ru.

Информационное агентство «Informing»

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