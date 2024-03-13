Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 14 марта 2024, что нельзя, народные приметы

14 марта отмечают память Преподобномученицы Евдокии Илиопольской, игуменьи, которая родом из города Илиополя Финикийского. Она прожила долгое время в греховной жизни, но потом приняла святое Крещение и решила уйти в монастырь. В 152 году, по приказу правителя Викентия, жестокого гонителя христиан, ее казнили и обезглавили.

14 марта также приходится на четвертый день праздника Масленицы, предшествующего Великому Посту. В этот период разрешается употребление молочной продукции, яиц, рыбы, но запрещается мясо.

Народный праздник Авдотьи Весновки также отмечается в этот день. Девушки и дети на Руси исполняли обрядовые песни, называемые веснянками, призывая весну. Традиционно также запасали талую воду, веря в ее целебные свойства.

14 марта считался началом сезона полевых работ, поэтому хозяева усиленно занимались поиском и наймом рабочих.

Приметы 14 марта

Приметы этого дня говорили о том, каким будет лето: снег предвещал хороший урожай, теплый ветер — мокрое лето, ветер с севера — холодное. Ясный день Евдокии обещал хороший урожай огурцов и груздей, прохладная погода свидетельствовала о дополнительном кормлении скота, пишет vesiskitim.ru.