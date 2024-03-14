Обязательно сеем лук, баклажаны и умасливаем домового в Федота Ветроноса – народные приметы на 15 марта 2024

Федот Ветронос - народный праздник, отмечаемый 15 марта 2024 года, в народе известен благодаря сильным ветрам в этот день. В церковном календаре в этот день вспоминается святой Феодот Киринейский.

Садоводы в это время высаживают семена помидоров, сладкого перца и разных видов капусты для последующего выращивания.

Существуют различные приметы на этот день

Если в полдень будет светлое солнце, это хороший знак, предвещающий обильный урожай хлеба. Утренний снег указывает на ранний урожай зерновых культур, а если снег начнется ближе к вечеру, это благоприятно для позднего урожая хлеба.

Посев лука, баклажанов и сельдерея в этот день обещает хороший урожай этих культур.

Покупка герани с красными цветами без торга и размещение ее на подоконнике может умилостивить домового и укрепить его преданность вашему дому.

Если кто-то в вашей семье родился 15 марта, угостите его кашей с медом, чтобы привлечь благосклонность и преданность.

Ветреная погода в этот день считается неблагоприятной, так как может принести с собой заболевания. Федот Ветронос известен оттепелями. Сильная оттепель в этот день указывает на начало процессов, связанных с таянием льда и возобновлением источников.