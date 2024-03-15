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Чудодейственные молитвы Богу в Прощеное воскресенье в 2024 году — нужно читать каждому

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Чудодейственные молитвы Богу в Прощеное воскресенье в 2024 году — нужно читать каждому
Приметы и Праздники
Фото: @freepik / freepik.com

Прощеное воскресенье является очень важным. Это последний воскресный день перед Великим постом в 2024 году. В этот день верующие примиряются друг с другом, просят прощения и исповедуются перед Богом. 

Обычай примирения имеет глубокие исторические корни, связанные с древней традицией церкви. Чин прощения, проводимый накануне в храме, играет важную роль в этом процессе, создавая возможность для иереев и прихожан испросить и предоставить прощение. Также в этот день семьи, коллеги и соседи выражают друг другу свои извинения и примиряются. 

Чтение молитв в Прощеное воскресенье помогает верующим очиститься от грехов

Чтение трех этих молитв в Прощеное воскресенье помогает верующим очиститься от грехов и готовиться к Великому посту перед Пасхой. Этот день напоминает о важности прощения и милосердия как ключевых аспектов христианской веры, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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