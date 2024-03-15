Что можно и что нельзя делать 16 марта в церковный праздник святых Евтропия, Клеоника и Василиска, иконы «Волоколамская» и 6 день Масленицы: дела, грехи, приметы, традиции

Вот какие традиции, запреты и приметы связаны с 16 марта 2024 года.
Традиции
- Обход поля крест-накрест. Этот обычай используется для привлечения солнечного света и усиления его яркости.
- Умывание с водой с яйцом и серебряной вещью. Девушки умывались такой водой до восхода солнца в надежде сохранить свою красоту.
- Отказ от использования острых предметов. Это сделано для предотвращения риска получения травм.
- Отказ от уборки дома. В этот день не рекомендуется проводить уборку, чтобы не потерять семейное счастье.
Примета о сне: Если желание, высказанное во время сна в этот день, не сбудется в ближайшее время, оно, вероятно, не сбудется вообще.
Запреты
- Не ходить в лес. Из-за риска встречи с медведями.
- Не давать в долг после наступления сумерек. Это может принести несчастье.
- Не отказывать в помощи. Отказ может привлечь несчастье к самому отказавшему.
- Не резать домашний скот. Это может привлечь диких зверей и нечистую силу.
Приметы
- Если воробьи собираются под крышу и перебирают перья, это признак хорошей погоды.
- Прилет скворцов предвещает хороший урожай.
- Щебетание синиц говорит о теплой погоде, а грустное щебетание предвещает заморозки.
- Прилет всех птиц также может указывать на теплую погоду.
Эти традиции, запреты и приметы важны для людей, которые следуют православным обычаям и традициям, а также для тех, кто ценит народные обычаи и предания, пишет Весь Искитим.