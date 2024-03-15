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Что можно и что нельзя делать 16 марта в церковный праздник святых Евтропия, Клеоника и Василиска, иконы «Волоколамская» и 6 день Масленицы: дела, грехи, приметы, традиции

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Что можно и что нельзя делать 16 марта в церковный праздник святых Евтропия, Клеоника и Василиска, иконы «Волоколамская» и 6 день Масленицы: дела, грехи, приметы, традиции
Приметы и Праздники
Фото: @user7003113/ freepik.com

Вот какие традиции, запреты и приметы связаны с 16 марта 2024 года. 

Традиции

  1. Обход поля крест-накрест. Этот обычай используется для привлечения солнечного света и усиления его яркости.
  2. Умывание с водой с яйцом и серебряной вещью. Девушки умывались такой водой до восхода солнца в надежде сохранить свою красоту.
  3. Отказ от использования острых предметов. Это сделано для предотвращения риска получения травм.
  4. Отказ от уборки дома. В этот день не рекомендуется проводить уборку, чтобы не потерять семейное счастье.

Примета о сне: Если желание, высказанное во время сна в этот день, не сбудется в ближайшее время, оно, вероятно, не сбудется вообще. 

Запреты

  1. Не ходить в лес. Из-за риска встречи с медведями.
  2. Не давать в долг после наступления сумерек. Это может принести несчастье.
  3. Не отказывать в помощи. Отказ может привлечь несчастье к самому отказавшему.
  4. Не резать домашний скот. Это может привлечь диких зверей и нечистую силу.

Приметы

  • Если воробьи собираются под крышу и перебирают перья, это признак хорошей погоды.
  • Прилет скворцов предвещает хороший урожай.
  • Щебетание синиц говорит о теплой погоде, а грустное щебетание предвещает заморозки.
  • Прилет всех птиц также может указывать на теплую погоду.

Эти традиции, запреты и приметы важны для людей, которые следуют православным обычаям и традициям, а также для тех, кто ценит народные обычаи и предания, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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