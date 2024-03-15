Что можно и что нельзя делать 16 марта в церковный праздник святых Евтропия, Клеоника и Василиска, иконы «Волоколамская» и 6 день Масленицы: дела, грехи, приметы, традиции

Вот какие традиции, запреты и приметы связаны с 16 марта 2024 года.

Традиции

Обход поля крест-накрест. Этот обычай используется для привлечения солнечного света и усиления его яркости. Умывание с водой с яйцом и серебряной вещью. Девушки умывались такой водой до восхода солнца в надежде сохранить свою красоту. Отказ от использования острых предметов. Это сделано для предотвращения риска получения травм. Отказ от уборки дома. В этот день не рекомендуется проводить уборку, чтобы не потерять семейное счастье.

Примета о сне: Если желание, высказанное во время сна в этот день, не сбудется в ближайшее время, оно, вероятно, не сбудется вообще.

Запреты

Не ходить в лес. Из-за риска встречи с медведями. Не давать в долг после наступления сумерек. Это может принести несчастье. Не отказывать в помощи. Отказ может привлечь несчастье к самому отказавшему. Не резать домашний скот. Это может привлечь диких зверей и нечистую силу.

Приметы

Если воробьи собираются под крышу и перебирают перья, это признак хорошей погоды.

Прилет скворцов предвещает хороший урожай.

Щебетание синиц говорит о теплой погоде, а грустное щебетание предвещает заморозки.

Прилет всех птиц также может указывать на теплую погоду.

Эти традиции, запреты и приметы важны для людей, которые следуют православным обычаям и традициям, а также для тех, кто ценит народные обычаи и предания, пишет Весь Искитим.