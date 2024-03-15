Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 16 марта 2024 и что нельзя, народные приметы

На 16 марта приходится несколько значимых событий и праздников. Во-первых, это день памяти троих мучеников: Евтропия, Клеоника и Василиска, которые в 308 году пострадали за свою веру в Иисуса Христа в городе Амасии Понтийской (Малая Азия). Также 16 марта приходится на один из дней Масленицы, который называется шестым днем праздника.

В этот период, известный как Сплошная седмица, разрешается употребление молочных продуктов, яиц, рыбы перед предстоящим Великим Постом. В это время также призваны воздерживаться от мяса. В народных обычаях этот день называется Евтропиевым днем.

Народные поверья и приметы

В некоторых регионах России проводились обряды для призыва солнца и защиты посевов от болезней и вредителей. Однако существует поверье, что в этот день не стоит отправляться в лес, так как есть риск встретить медведей, проснувшихся после зимней спячки. Также считается, что после заката солнца не следует давать в долг продукты или деньги, а также выносить мусор из дома, чтобы не привлечь беду.

Народные приметы, связанные с этим днем, включают наблюдения за поведением птиц. Например, скворцы прилетевшие в этот день, считаются предвестниками богатого урожая зерновых. Также поведение других птиц интерпретируется как признаки погоды и урожайности, пишет Весть Искитим.