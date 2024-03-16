Можно ли в эти выходные, 16 и 17 марта, сажать рассаду, ходить на кладбище? Запреты на Прощеное воскресенье и день святых Евтропия, Клеоника, Василиска, Герасима

Суббота, 16 марта, согласно церковному календарю, отмечается память Великомучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, а по народным обычаям это шестой день Широкой Масленицы, известный как «Золовкины посиделки». В этот день принято приглашать сестру мужа, дарить ей подарки и встречаться с друзьями.

В воскресенье, 17 марта, по церковному календарю отмечается Святой Герасим, а согласно народным традициям это завершающий день Широкой Масленицы, известный как Прощеное воскресенье. Существует несколько запретов, которые традиционно соблюдаются в эти дни.

Не рекомендуется: проводить уборку в доме, так как считается, что весело проведенные дни Масленицы обещают удачный год. В Прощеное воскресенье лучше воздержаться от употребления мяса и алкоголя, чтобы готовить организм к Великому посту, начинающемуся на следующий день. Не следует ссориться, шить, вязать, вышивать, отказывать в помощи нуждающимся, отправляться в лес или проводить операции с деньгами.

Благоприятное время для начала работ

Сажать рассаду 16 и 17 марта можно, так как это благоприятное время для начала работ с растениями. Традиционно, в эти дни проводились посевы на рассаду, а также призывалось солнце для благополучного урожая.

Посещение кладбища в эти дни также допустимо, так как Прощеное воскресенье напоминает о прощении и очищении перед началом Великого поста, а общение с усопшими считается в этот день уместным, пишет Весь Искитим.