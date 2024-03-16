Идем в гости к золовке: что обязательно подарить сестре мужа в предпоследний день Масленицы — какой подарок может принести беды и несчастья на 7 лет

Золовкины посиделки представляют собой важный элемент празднования Масленицы и связаны с укреплением семейных связей. Вот некоторые традиции и подарочные идеи для этого дня, пишет Весь Искитим.

Традиции:

Угощение. Богатый стол с блинами, пирогами, ватрушками и другими угощениями. Подарки. Золовки дарили подарки невесткам, а невестки в ответ дарили подарки своим свекровям и свекрам. Песни и танцы. Пелась народная песня, водились хороводы и танцы. Игры. Играли в различные игры, такие как «Фанты« и »Ручеек». Гадания. Девушки гадали на своего возлюбленного и на будущее.

Хотя традиции Золовкиных посиделок не так популярны, многие семьи всё равно отмечают этот день, собираясь вместе, пекут блины, угощаются и общаются.

Подарки для золовки:

Блины. Набор блинов с разными начинками. Масленичный сувенир. Символ Масленицы из дерева, керамики или текстиля. Набор для чаепития. Красивый чайник, чашки, чайные ложки, сахарница. Вкусный подарок. Сладости, мёд, варенье.

Подарки, которые могут принести беды: