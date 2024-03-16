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Идем в гости к золовке: что обязательно подарить сестре мужа в предпоследний день Масленицы — какой подарок может принести беды и несчастья на 7 лет

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Идем в гости к золовке: что обязательно подарить сестре мужа в предпоследний день Масленицы — какой подарок может принести беды и несчастья на 7 лет
Приметы и Праздники
Фото: @prostooleh / freepik.com

Золовкины посиделки представляют собой важный элемент празднования Масленицы и связаны с укреплением семейных связей. Вот некоторые традиции и подарочные идеи для этого дня, пишет Весь Искитим.

Традиции:

  1. Угощение. Богатый стол с блинами, пирогами, ватрушками и другими угощениями.
  2. Подарки. Золовки дарили подарки невесткам, а невестки в ответ дарили подарки своим свекровям и свекрам.
  3. Песни и танцы. Пелась народная песня, водились хороводы и танцы.
  4. Игры. Играли в различные игры, такие как «Фанты« и »Ручеек».
  5. Гадания. Девушки гадали на своего возлюбленного и на будущее.

Хотя традиции Золовкиных посиделок не так популярны, многие семьи всё равно отмечают этот день, собираясь вместе, пекут блины, угощаются и общаются.

Подарки для золовки:

  1. Блины. Набор блинов с разными начинками.
  2. Масленичный сувенир. Символ Масленицы из дерева, керамики или текстиля.
  3. Набор для чаепития. Красивый чайник, чашки, чайные ложки, сахарница.
  4. Вкусный подарок. Сладости, мёд, варенье.

Подарки, которые могут принести беды:

  1. Острые предметы. Ножи, ножницы, вилки.
  2. Пустые предметы. Кошелек, шкатулка, ваза.
  3. Часы. Считается, что часы могут привести к ссорам или разлукам, особенно если не идут в момент дарения.
  4. Подарки с негативной символикой. Черные предметы, изображения черепов, оружие.

Информационное агентство «Informing»

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