Идем в гости к золовке: что обязательно подарить сестре мужа в предпоследний день Масленицы — какой подарок может принести беды и несчастья на 7 лет

Золовкины посиделки представляют собой важный элемент празднования Масленицы и связаны с укреплением семейных связей. Вот некоторые традиции и подарочные идеи для этого дня, пишет Весь Искитим.
Традиции:
- Угощение. Богатый стол с блинами, пирогами, ватрушками и другими угощениями.
- Подарки. Золовки дарили подарки невесткам, а невестки в ответ дарили подарки своим свекровям и свекрам.
- Песни и танцы. Пелась народная песня, водились хороводы и танцы.
- Игры. Играли в различные игры, такие как «Фанты« и »Ручеек».
- Гадания. Девушки гадали на своего возлюбленного и на будущее.
Хотя традиции Золовкиных посиделок не так популярны, многие семьи всё равно отмечают этот день, собираясь вместе, пекут блины, угощаются и общаются.
Подарки для золовки:
- Блины. Набор блинов с разными начинками.
- Масленичный сувенир. Символ Масленицы из дерева, керамики или текстиля.
- Набор для чаепития. Красивый чайник, чашки, чайные ложки, сахарница.
- Вкусный подарок. Сладости, мёд, варенье.
Подарки, которые могут принести беды:
- Острые предметы. Ножи, ножницы, вилки.
- Пустые предметы. Кошелек, шкатулка, ваза.
- Часы. Считается, что часы могут привести к ссорам или разлукам, особенно если не идут в момент дарения.
- Подарки с негативной символикой. Черные предметы, изображения черепов, оружие.