Не упусти богатство и счастье! Народные приметы в Прощеное воскресенье 17 марта 2024 – нужно ли целоваться

Прощеное воскресенье - это время не только для прощения и очищения души, но и для различных народных примет и поверий. Вот несколько из них.

Погода

Ясное и теплое Прощеное воскресенье обещает урожайный и счастливый год. Если на Прощеное воскресенье погода солнечная и ясная, это предвещает хороший урожай грибов и ягод.

Прилет ласточек в этот день считается предвестником теплых дней. Направление ветра также предсказывает погоду: восточный ветер обещает быстрое потепление, южный - теплую погоду с дождями, а северный - холодные дни.

Удача

Прощеное воскресенье считается благоприятным временем для прощения и примирения, что обещает удачу и благополучие в будущем.

Тому, кто первым утром увидит в небе грача, предстоит счастье и богатство.

Если все блины были проданы, считается, что жизнь будет счастливой.

Замужество

Если девушка не сможет продать блины, ей говорят, что она не сможет выйти замуж столько лет, сколько блинов останется.

Уборка и чистота

Многие проводят генеральную уборку в этот день, что символизирует чистоту и новое начало перед наступлением весны. Хорошая уборка дома считается отгоняющей бесов и обещает удачу и везение на целый год.

Предсказания

Если в этот день наблюдается солнечное затмение, то предстоящий постный период будет особенно благоприятным. Если первый блин купит женщина, предсказывается, что первым ребенком будет девочка.

Тот, кто родился в этот день, будет очень трудолюбивым.

При высоком атмосферном давлении лучший улов ночью на неподвижные снасти, а при нормальном - днем на спиннинг или удочку.

Последний танец

В некоторых культурах проводится традиция устроить последний танец перед началом Великого поста, чтобы насладиться радостью и развлечениями перед временем сурового поста и самоотречения, пишет Весь Искитим.