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Бог накажет или простит: можно ли 17 марта в Прощеное воскресенье работать, убираться, посещать кладбище, мыть голову и есть мясо

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Бог накажет или простит: можно ли 17 марта в Прощеное воскресенье работать, убираться, посещать кладбище, мыть голову и есть мясо
Приметы и Праздники
Фото: freepik.com

Прощеное воскресенье, как последний день Масленицы, имеет свои особенности и правила поведения, основанные на традициях и вероучении, пишет Весь Искитим.

Вот что можно делать 17 марта в Прощеное воскресенье:

  1. Кушать блины, вареники, уху. В этот день принято побаловать себя вкусными блюдами, связанными с Масленицей. Блины, вареники и другие традиционные угощения считаются символом прощания с зимой и встречи весны.
  2. Готовить угощения. В рамках Прощеного воскресенья принято приготовить разнообразные угощения и устроить пир, чтобы весело провести последний день перед началом Великого поста.
  3. Ходить в гости. Этот день представляет отличную возможность встретиться с друзьями и близкими, пообщаться, поделиться радостью и пожелать друг другу прощения за возможные обиды.
  4. Просить прощения. Прощеное воскресенье — время прощения и очищения души. В этот день верующие могут просить прощения у своих близких и обидчиков, а также прощать тех, кто обидел их.
  5. Гулять и веселиться. Прощеное воскресенье — это время радости и веселья. Многие организуют различные развлечения, игры на свежем воздухе и прогулки.
  6. Провожать зиму. Символически можно проводить зиму, пожелав ей прощения и благополучия в дальнейшем пути.
  7. Оказывать помощь беднякам. Прощеное воскресенье — время также проявления милосердия и помощи нуждающимся.

Информационное агентство «Informing»

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