Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 18 марта 2024 и что нельзя, приметы и суеверия

18 марта в православной церкви отмечается начало Великого поста, который длится 48 дней. Этот пост установлен в память о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне.

В этот день также чествуют память святых: обретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславича Черного и его сыновей, преподобномученика Адриана Пошехонского, а также мученика Конона Исаврийского.

18 марта 2024 также известен как Чистый понедельник, первый день Великого поста. В это время прощаются с Масленицей и стремятся к чистоте души. Традиционно в этот день люди просят друг у друга прощения, убирают дома, меняют белье и ходят в баню. Полное воздержание от пищи является высшей степенью строгости поста.

18 марта также известен как день святого Конона Огородника, который считается покровителем огородников и урожая. В этот день начинают возделывать почву на полях, веря, что святой защитит всходы от вредителей и болезней.

Помимо религиозных праздников, существует ряд народных примет, связанных с погодой и сельским хозяйством, которые предсказывают характер лета и погоду в ближайшее время, пишет Весь Искитим.