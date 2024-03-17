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Светлые смс-поздравления в Чистый понедельник 18 марта 2024 для близких и друзей

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Светлые смс-поздравления в Чистый понедельник 18 марта 2024 для близких и друзей
Приметы и Праздники
Фото: @freepik / freepik.com

*** Я желаю вам сегодня полного очищения, и веры в Господа истинного зарождения, в этот день принято омываться водой, чтобы чистота помыслов всегда была с тобой. Я желаю вашему дому во время поста, чтобы жизнь была тиха, скромна и проста, чтоб заботой окружали друг друга надежно, чтобы все, во что верится, было возможно! 

*** В священной и светлой Крестопоклонной, светом Божьим весь с утра озаренный, выйдет батюшка к народу в храме и крест вынесет, выложенный цветами. Мы будем пени канонические распевать и поклонный крест с душою величать, славить будем нашего Иисуса Христа, в эти дни прекрасные Большого Поста! 

*** Начинается для православных Великий пост, он будет очень долог и очень непрост, отказ от пищи привычной и от веселья, молитвы, покаяние и полное смирение. Сегодня день, когда очищаем мы тело, а вместе с ним и душу очищаем смело. Чтоб дальше идти в кристальной чистоте, желаю приятного понедельника тебе. 

*** В понедельник очищаем свои тела, а вместе с тем и от мыслей скверных помыслы, чтоб могла в строгий пост очиститься душа и получить истинный свет божьего промысла. Желаю вам оздоровиться в этот день и побороть свои сомнения и злую лень, открыть сердца навстречу святым небесам. Желаю счастья, процветания и веры вам.

Информационное агентство «Informing»

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