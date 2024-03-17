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Обязательно помянуть усопших и молиться за без вести пропавших: народные приметы на счастье и урожай 18 марта в Чистый понедельник

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Обязательно помянуть усопших и молиться за без вести пропавших: народные приметы на счастье и урожай 18 марта в Чистый понедельник
Приметы и Праздники
Фото: @freepik / freepik.com

18 марта 2024 года начинается Великий пост перед Пасхой, который продлится до 4 мая. 

Чистый понедельник

Первый день Великого поста, известный как Чистый понедельник, символизирует прощание с Масленицей и стремление к духовной чистоте. В этот день россияне просят друг у друга прощения, убираются в домах, меняют постельное белье и посещают баню для очищения перед началом поста. В этот день соблюдается строгий пост, но существует традиция «выполаскивания рта» с небольшим количеством водки, чтобы избавиться от остатков продуктов животного происхождения, употребляемых на Масленице. Запрещается употреблять пищу, оставшуюся после празднования Масленицы. Женщинам нельзя ходить в гости. 

Народные приметы связываются с сельским хозяйством и погодой 

Ясная погода обещает удачное лето и хороший урожай осенью. Также этот день связывается с праздником Конона Огородника, покровителя огородов и урожая. В этот день начинают возделывать почву на полях для обеспечения хорошего урожая. Также отмечается вспоминание умерших родных и молятся о пропавших людях. 

Молитва о людях, пропавших без вести

Господи Всесильный, Господи Всеблагой, коленопреклоненно молю Тебя о великом чуде. Даруй, Господи, возвращение пропавшего человека, раба Твоего (имя). Ибо сам сказал: «Кто ищет именем Моим, к тому мой ангел придет и явит то, что всякий просит. Аминь». Господи, ради рук, которые Тебя пеленали, ради рук, которые ноги целовали, ради Святого Крещения, ради святой иконы «Умиление», ради матери Твоей, Царицы Небесной. Слезно прошу, молю: пусть раб Божий (имя) найдется, на порог своего дома вернется. Господи, молитву прими, каждое слово благослови, раба Божиего отыщи. Во имя отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Информационное агентство «Informing»

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